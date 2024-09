La follia di Boris Johnson e l’idea di un raid in Olanda per prendersi i vaccini anti Covid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Alle stravaganze e agli scandali l’ex premier britannicoaveva abituato gli inglesi. E sa di folcloristico il racconto che il conservatore fa in un estratto delle sue memorie, pubblicato Daily Mail di sabato e ripreso da Guardian, Reuters, Sky e altre testate. L’ex primo ministro sostiene di aver ordinato ai vertici militari di pianificare unin una fabbrica olandese nel marzo 2021 per mettere in sicurezza 5 milioni di, la cui esportazione in Gran Bretagna era bloccata dall’Unione Europea. Come è noto i primi– quelli a vettore virale – erano stati sviluppati dall’Università di Oxford e da AstraZeneca, ma le dosi venivano prodotte da subappaltatori nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna. Erano i momenti bui della pandemia, quando non erano ancora a disposizione ia Rna messaggero, le dosi erano poche e i morti tssimi.