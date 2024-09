Inter l’ultimo hurrà 141 giorni fa | troppi! Esame per 4 elementi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’scende in campo oggi contro l’Udinese nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Test per tutta la squadra e soprattutto per quattro pedine. TEST – L’ritorna in campo dopo il KO contro il Milan per 2-1. Obiettivo riscattarsi immediatamente, per evitare di entrare in un tunnel tortuoso e imprevedibile. I nerazzurri giocheranno oggi a Udine, per poi ripresentarsi in campo contro la Stella Rossa martedì in Champions League e sabato prossimo con il Torino. Simone Inzaghi vuole risposte dai suoi giocatori, soprattutto da quattro pedine: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Quest’ultimo giocherà la seconda trasferta di fila da titolare in campionato, dopo il pari di Monza.