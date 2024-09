I permessi 104 vanno programmati? Ti sveliamo come difenderti dal datore di lavoro ed evitare abusi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 28 settembre 2024) Molti beneficiari di104 sono costretti a programmare in anticipo i giorni di assenza. Ma sono davvero obbligati a farlo? La Legge 104 del 1992 attribuisce una serie di diritti ai disabili gravi e ai familiari che li assistono, tra cui la possibilità di usufruire deilavorativi. Si tratta di tre giorni al mese durante i quali è possibile assentarsi dal, continuando a percepire l’ordinaria retribuzione. I104 devono esseree comunicati in anticipo aldi? (informazioneoggi.it)Ipossono essere frazionati anche in due ore giornaliere. Costituiscono un diritto innegabile per coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge e, dunque, ildinon può limitarne la fruizione.