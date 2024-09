Gesti semplici che fanno bene al cuore | la sorpresa di Geolier ai piccoli pazienti oncologici 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sonoche non hanno bisogno di riflettori, che nascono dalla volontà di fare dele di regalare un sorriso a chi sta affrontando battaglie difficili. È il caso di, rapper napoletano di 24 anni, che ha sorpreso idel reparto di Oncologia Pediatrica al Secondo Policlinico di Napoli, trasformando un giorno qualsiasi in un momento di gioia e speranza. Senza annunci ufficiali, senza telecamere pronte a immortalare il gesto,– al secolo Emanuele Palumbo – ha varcato le porte dell’ospedale per donare qualcosa di speciale: il suo tempo. In un ambiente che spesso si riempie di preoccupazioni, con umanità e discrezione l’artista ha saputo portare leggerezza. Ha giocato a biliardino, si è cimentato alla PlayStation con ieroi che lottano ogni giorno contro malattie che tolgono la spensieratezza della loro età.