Dove vedere in tv i Mondiali di ciclismo 2024 | orari prova élite maschile programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si disputerà domenica 29 settembre lain linea della categoria uominideidi: partenza da Winterthur ed arrivo a Zurigo dopo 273.9 km. La partenza avverrà alle ore 10.30, l’arrivo al traguardo è previsto attorno alle ore 17.30. L’Italia potrà schierare otto corridori al via: la scelta del CT Daniele Bennati è caduta su Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana, mentre la riserva sarà Marco Frigo. La diretta tv dellain linea uominisarà assicurata da Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 14.00, mentre la direttasarà affidata a discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale integrale delladella manifestazione iridata.