Conte si è corretto il 3-4-2-1 del Napoli è morto CorSport

(Di sabato 28 settembre 2024) Inizialmente Antonioaveva previsto per iluna difesa a tre, gioco che è solito fare il tecnico salentino nelle sue squadre. Ma nelle ultime due partite ha sperimentato il ritorno degli azzurri alla difesa a quattro, in modo che possano giocare Lobotka, Anguissa e McTominay insieme. E questa potrebbe essere la svolta che riporti ilsulle vette più alte della classifica di Serie A. Ilè passato dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con McTominay dietro Lukaku Mimmo Carratelli scrive sul Corriere dello Sport: Si aprono nuovi orizzonti. Il 3-4-2-1 è. Non portava a niente. Giocando contro il Palermo con le seconde linee, ad eccezione di Lobotka,ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro. Il doppio play è stato un esperimento riuscito.