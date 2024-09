Bayer Leverkusen Xabi Alonso | Contro il Bayern bisogna sacrificare molto contenti del punto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildiha pareggiatoiln Monaco, in un match terminato 1-1. Al termine della partita, il tecnico delha commentato: “il. Abbiamo avuto qualche problema. Abbiamo giocatoseriamente e siamodel. Avevamo bisogno di questa partita all’Allianz Arena. Iln è in ottima forma. Di solito non giochiamo così, ma forse oggi è stato meglio. Finora abbiamo avuto qualche problema difensivo. Ora abbiamo bisogno di un po’ di equilibrio con e senza palla. È statadura oggi. Tutta la squadra ha fattobene. Abbiamo avuto a malapena la possibilità di respirare. Ma sonoorgoglioso dei miei giocatori“, conclude.: “ildel” SportFace.