Assiste al furto di valigie chiama le forze dell’ordine | Non è mai arrivato nessuno

(Di sabato 28 settembre 2024) Viareggio, 28 settembre 2024 – Ha capito subito che quelle due valige erano appena state rubate. Perché i due uomini che le stringevano, correndo, le avevano trascinate fin dentro la Pineta. E ne ha avuto la conferma quando li ha visti tirare fuori un coltello, infierire sulle lampo nel tentativo di squarciarle, e poi prendere a calci i trolley fin quando si sono aperti. Dalla finestra del suo studio, che si affaccia sul parco da via Vespucci, la giovane professionista ha seguito tutta la scena. Non ha riabbassato la testa, ma hato le. “Perché ho sperato che con un pronto intervento chi era stato derubato avrebbe, almeno, potuto ritrovare le sue cose. Però – racconta – non è mai”. È accaduto giovedì mattina.