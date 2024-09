VIDEO – Udinese-Inter l’ultimo precedente | rimonta da scudetto in faccia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle 15 in Friuli. Nelgiocato tra le due squadre e risalente all’aprile 2024, con una vittoria inper 1-2.si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la sesta giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, l’8 aprile 2024, è arrivata un’importante vittoria in trasferta per 1-2 per i nerazzurri, una vittoria che permise, poi, tramite la matematica, di poter alzare il ventesimoinal Milan nel derby. La gara non inizia particolarmente bene per i nerazzurri di Simone Inzaghi, con il gol di Lazar Samardzic sul finire di primo tempo che porta in vantaggio la squadra di casa.