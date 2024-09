Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 15.20 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE LA DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO IN QUESTO CASO PER LAVORI TRA VIA CASSIA E VIA FLAMINIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS. ORA LE CONSOLARI SU VIA FALMINIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI DUE PONTI CODE A TRATTI ANCHE SU VIA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I CASI IN DIR3EZIONE FUORI. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IL VENERDI E IL SABATO LE METROPOLITANE SONO APERTE FINO ALL’1,30 DI NOTTE.