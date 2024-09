Traffico Roma del 27-09-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto ilsul raccordo anulare die sta pian piano diminuendo restano comunque rallentamenti sulla carreggiata esterna dalla laurea allaninarallentato anche in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina ancora code poi sul tanto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale e tu in tangenziale troviamo code anche se in smaltimento 3 alla Tiburtina e la Nomentana direzione Stadio Olimpico e tra Corso Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni bene da tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie mi ricordo il nostro sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità