Tony Effe vuota il sacco | Fedez un bugiardo cronico La verità su Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) “È un gioco”. “È solo musica”.? “Un”. E infine “i dissing non si spiegano”. È l'ultima puntata dello scontro musicale a distanza tra. Stavolta a tornare sull'argomento è stato Nicolò Rapisarda, ildella Dark Polo Gang, che in una sua recente intervista ha parlato della sua faida con il rapper milanese. Lo ha fatto senza risparmiarsi naturalmente da altri velenosi attacchi nei confronti dell'ormai ex amico. Una lunga intervista su Vanity Fair che non potrà far altro che scatenare i follower dell'uno o dell'altro. Il rapper romano inizia minimizzando l'accaduto: “Si è trattato solo di una giornata in studio”. Nessun disturbo, nessun fastidio, nonostante le accuse e le offese che i due si sono lanciati contro e l'attenzione riscossa in tutta Italia.