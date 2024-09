Nuovo sospetto caso di Dengue a Imola scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – C’è undiin città. Riguarda un uomo rientrato da un viaggio all’estero. Lo ha comunicato ieri l’Ausl al Comune. In attesa dell’eventuale conferma della positività, il sindaco Marco Panieri ha emanato un’ordinanza per latramite trattamenti larvicidi, adulticidi e rimozione dei focolai larvali. A questo scopo, dal momento che sono coinvolte anche zone private, i cittadini dovranno permettere l’accesso alle aree esterne agli addetti della ditta specializzata alla quale è stato affidato l’intervento. E chiudere le finestre durante gli orari previsti per le operazioni. RADAELLI - guzzi Arcorezanzara tigre La zona di intervento, che riguarda i posti in cui il malato ha soggiornato e nella quale verranno distribuiti dei volantini, comprende: via Lasie dal n. 1 al n. 4 e dal n. 9 al n.