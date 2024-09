McTominay fa innamorare Napoli | i numeri impressionanti dal suo esordio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Scottha fatto giài tifosi del. Dal suosonoe l’impatto in Italia è stato mostruoso “Risultato prodotto da qualcosa che impressiona”, questa è una delle definizioni di “impatto” sul vocabolario italiano. Accanto a questa definizione potreste trovare la foto di Scottdopo quanto visto nell’ultima settimana. Il centrocampista scozzese si è presentato ai tifosi delgiocando una quindicina di minuti contro il Cagliari, giusto il tempo di ambientarsi e capire il mondo della Serie A. Questo gli è servito per capire come dominare nel calcio italiano. Detto-fatto, già nella partita in casa della Juventus dello scorso weekend è stato in assoluto tra i migliori in campo, con un primo tempo sontuoso. Impressionante l’apertura di prima, spalle alla porta, diventata virale sui social in pochissime ore.