Massimo Bottura apre un nuovo ristorante a Miami | ecco i piatti più originali del menù

(Di venerdì 27 settembre 2024) Modena, 27 settembre 2024 — Due soli giorni e il ‘Torno Subito’ sta già riscuotendo il suo successo. Ildie Lara Gilmore è stato aperto questo mercoledì in Florida, a(Usa), richiamando molti cittadini locali ma anche italiani trapiantanti in America. Si tratta della terza sede dei ristoranti della Francescana Family. Il locale è stato aperto sul rooftop panoramico di “Julia & Henry’s”, una food hall nell’Arts District di Downtown, dopo diversi mesi di ristrutturazione e preparazione del locale. ‘Torno subito’ riprende come nome il titolo di un’opera dell’artista Maurizio Cattelan. Ildel locale è tipicamente italiano, ma dalle proposte sicuramente stravaganti. Come dessert, infatti, viene proposta una fetta di pizza Marinara, nel vero stile di chi inizia la cena puntando prima al dolce piuttosto che alla portata principale.