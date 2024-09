LIVE Berrettini-Fils 3-2 ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Game. A metà rete il rovescio lungolinea di, che restadi un. AD-40 Servizio vincente del transalpino. 40-40 Servizio, dritto e morbida volèe a campo sguarnito del francese. 40-AD Palla del doppio. Ancora un passante di dritto vincente del, che si carica. 40-40 Prima esterna vincente di. Parità. 30-40 Palla del doppio. C’è anche il primo doppio fallo del transalpino. 30-30 Splendido rovescio lungolinea vincente del francese, che riceve i complimenti dall’avversario. 15-30 Combinazione palla corta-lob di dritto sublime di Matteo. 15-15 Arriva il primo ACE di. 0-15 Risposta aggressiva e dritto inside in in avanzamento vincente del romano. 3-1 Game. In corridoio il recupero di rovescio del francese, che torna ora alla battuta.