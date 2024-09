L’Easter Egg di Ghost Rider che potrebbe esservi sfuggito in Agatha All Along Episode 3

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’episodio 3 diAll“Through Many Miles / Of Tricks and Trials” ha finalmente dato ai fan del Marvel Cinematic Universe quello che aspettavano da anni, facendo finalmente il nome di Mephisto, il diavolo più nefasto della Marvel. Tuttavia, il vero diavolo si nasconde sempre nei dettagli, e mentre il nome “Mefisto” ha attirato l’attenzione di molti fan, il vero easter egg di cui prendere nota è chi ha pronunciato per primo il nome. Infatti,Allaver creato più di un personaggio occulto importante con la sua menzione di Mephisto. ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER! Nell’episodio 3 diAlle la sua congrega affrontano la prima prova della Strada delle Streghe, che le vede intrappolate in uno stile retrò e avvelenate da un vino magico.