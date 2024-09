La scrittura a mano è un toccasana in un mondo sempre più digitale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Scrivere afa bene alla mente, ci preserva dalla dipendenza maniacale dai social, dal bullismoe dagli hater, dagli adescamenti, dalla disgrafia e dai disturbi dell’apprendimento degli studenti. Dobbiamo tornare al corsivo per creare il giusto equilibrio con le tecnologie, per non perdere la memoria visiva e coltivare la nostra capacità di ricordare. Queste sono alcune delle ragioni che hanno spinto l’Associazione grafologica italiana (Agi) e il suo presidente, Guglielmo Incerti Caselli, a organizzare il festival “Manu Scribere”, dedicato alla promozione dellamanuale. L’evento si terrà a Bologna dal 27 al 29 settembre e si inserisce nell’ambito della campagna promossa dall’Agi, che punta a far riconoscere lacome patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.