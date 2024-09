Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ex presidente della Camera dei deputati,, ha subito una condanna penale in primo grado dal tribunale di Milano a 4di carcere per. Il caso, emerso dopo un’inchiesta che ha coinvolto diverse operazioni commerciali sospette, riguarda la finta vendita di tre Ferrari in Cina. Un’operazione con la quale laavrebbe cercato di nascondere ingenti somme di denaro al fisco italiano. Finta vendita per eludere il fisco La vicenda giudiziaria ruota intorno a un’operazione commerciale fittizia. Ossia la vendita di 3 Ferrari in Cina che, secondo l’accusa, non avrebbe mai avuto luogo. Queste transazioni sarebbero state organizzate con l’intenzione di riciclare fondi di origine illecita.avrebbe collaborato con l’ex pilota automobilistico Leo Isolani, anch’egli coinvolto nel processo e condannato a una pena simile.