Grande Fratello 2024 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 26 settembre quarta puntata

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si sono spenti i riflettori sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 26con le ultime. Il racconto della diretta della 4adeldi giovedì 26Ladeldi giovedì 26è stata ricca di colpi di scena. A cominciare dall’arrivo in studio di Katherine Kelly Lang, la famosissima Brooke di Beautiful. L’attrice poco dopo ha varcato la porta rossa per salutare l’amico e collega Clayton Norcross. Non solo, i due sono stati protagonisti anche di un matrimonio celebrato proprio all’interno della casa sotto gli occhi attenti dei coinquilini.