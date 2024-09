Dieta e allenamento di Dany Dann il breakdancer dai capelli blu che ama la pizza al salame

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il personaggio è tutto da scoprire, divertente e fuori dagli schemi come soltanto un campione di breakdance sa essere. Lui è, nato nella Guyana francese 36 anni fa: chioma blu e sorriso che conquista, una vitalità che sa tradurre come pochi durante le sue esibizioni. L'ultima, alle Olimpiadi di Parigi, gli è valsa la medaglia d'argento, un risultato che lo ha fatto diventare un personaggio popolarissimo in Francia. Il B-boys d'argento Nel linguaggio della breakdance, gli atleti sono semplicemente chiamati B-boys (le ragazze, naturalmente, B-girls), e lui negli ultimi anni ne è diventato una delle icone più conosciute a livello internazionale. Una passione, quella per la breakdance, nata da ragazzo in Guyana: «Ho iniziato quando avevo circa 14-15 anni.