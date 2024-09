Ceramics of Italy Tile Competition 2024 | premiati i progetti Vincitori a Cersaie

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nell’ambito del programma culturale “Costruire, abitare, pensare” di, si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione della prima edizione delofpresso l’Auditorium di The Square al Centro Servizi di BolognaFiere. La cerimonia è stata inserita all’interno di una conferenza dedicata al futuro della progettazione, moderata da Aldo Colonetti e con la partecipazione dei giurati del concorso. Ilof, nato dalla fusione di due storici concorsi – il Designper il mercato nordamericano e La Ceramica e il Progetto per l’Italia – ha come obiettivo premiare le migliori opere architettoniche realizzate con ceramiche italiane. La competizione è a carattere biennale e, a partire dal, si alternerà tra Europa e Nord America.