Alla scoperta della genetta sembra un gatto ma non lo è

(Di venerdì 27 settembre 2024) La, nome scientifico, è un mammifero selvatico davvero affascinante. Sebbene somigli a un, fa parte dei Viverridi, che sono fra le famiglie di carnivori più antiche e che comprendono anche animali più noti come le civette. La si trova nell’Europa sud-occidentale, soprattutto in Portogallo, nell’Africa settentrionale e subsahariana, nella penisola arabica e nel Vicino Oriente. Il suo habitat ideale è rappresentato dalle aree alberate, in prossimità di corsi d’acqua. Sta lontana dalle zone aperte, anche se è stata trovata nelle savane e in alcune fattorie. Le foreste pluviali e le savane alberate non sono luoghi che ritiene ospitali. In Etiopia, però, riesce a raggiungere anche 3.300 metri di altezza. Che animale è laLaè un animale che ama molto la solitudine e le ore notturne. Di giorno si nasconde fra i cespugli, le rocce e sugli alberi.