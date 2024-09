Abusivismo commerciale sequestrati oltre 10 000 prodotti non sicuri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha disposto l’intensificazione dei controlli a prevenzione e contrasto di ogni forma di, della contraffazione e del commercio dipotenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nell’ambito di tali attivita?, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno individuato, posti in vendita all’interno di un esercizio10.128non, quali maschere e accessori per halloween, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformita? e sicurezza,che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206/2005) e della speciale normativa sui giocattoli (D.lgs. 54/11).