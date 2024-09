?Torna l’influenza in Italia si prevedono 14 mln e mezzo di casi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – 1no su 2 esprime preoccupazione per la prossima stagione influenzale, temendo che i virus possano essere particolarmente aggressivi e contagiosi, come accaduto lo scorso anno. Nonostante ciò, il Covid-19 sembra aver perso centralità nelle preoccupazioni quotidiane, anche se 2ni su 3, sia uomini che donne, sono consapevoli che il virus non è scomparso e che potrebbere con nuove varianti. È quanto emerge da una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica. Quest’anno la stagione delle infezioni respiratorie non si è mai veramente conclusa.