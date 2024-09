Vangelo secondo Maria | un nuovo sguardo sulla Bibbia con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) In esclusiva su Sky Cinema arriva, ilfilm Sky Original con, in onda domenica 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K. Tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti (edito da Rizzoli) e diretto da Paolo Zucca, ** vedenei panni didi Nazareth enel ruolo di Giuseppe. Nel cast figurano anche Lidia Vitale, che interpreta Anna, la madre di, e Maurizio Lombardi nei panni del re Erode. Il film è una produzione La Luna, Indigo Film e Vision Distribution. Il film affronta temi complessi come il libero arbitrio, il peccato originale, il patriarcato e l'autodeterminazione femminile, con un focus particolare sull'amore, che diventa il vero cuore pulsante della storia.