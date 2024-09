Ultime Notizie Roma del 26-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riguardante un cessate il fuoco Era per primo ministro Benjamin Netanyahu non ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’annuncio l’ha dichiarato ufficio del premier Netanyahu ha dato ordine all’esercito a continuare i combattimenti con la porta Papa Francesco proveniente in aereo daè appena atterrato all’aeroporto di Lussemburgo dove sta per iniziare il tuo 46o viaggio internazionale ad accoglierlo nella Rocca lo Il Granduca Enrico di Lussemburgo la granduchessa Maria Teresa il primo ministro del Lussemburgo frieden insieme al pontefice salutando la guardia d’onore schierato il protocollo prevede che si dirigeranno Quindi verso Langa antistante nel Salon 2 ore dove prenderanno una pedana per assistere alla cerimonia di benvenuto animata da circa 100 giovani dopo gli ...