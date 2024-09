Strage di Nuoroparla figlio superstite

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 19.10 "A casa urlavano tutti", sono le parole pronunciate dal ragazzo sopravvissuto allafamiliare di Nuoro in cui sono morte 5 persone. Il ragazzo è stato soltanto colpito di striscio dai colpi di pistola sparati dal padre che ha ucciso la madre, due fratelli e il vicino di casa e ha ferito lui e la nonna prima di suicidarsi. La dinamica dei fatti non è del tutto chiara e gli inquirenti interrogheranno ancora il ragazzo appena le sue condizioni di salute lo consentiranno per acquisire altri elementi.