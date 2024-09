Sede vuota e dirigenti a Firenze | Scelte sbagliate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il presidente di Estra nell’audizione alla Commissione Controllo ha focalizzato l’attenzione anche su Prato e i suoi lavoratori. "Le aggregazioni non sono state fatte con il passo giusto – ha detto Macrì – non bisogna deprimere Estra. Non sono stato d’accordo con i distacchi per esempio da Estra energia a Alia, la società è stata sta io ero per portare funzioni in Estra energia invece si è scelto di fare il percorso inverso". "Io ero per scambio dial fine di condividere esperienze e saperi, studiare insieme strategie. Si parla di 170 persone Estra ha unastorica a Prato. Nei piani alti, che hanno anche un senso rappresentativo, non c’è più nessuno. Tutti nella nuovadi Novoli, io credo che certedevono essere fatte con maggior cura del territorio".