Rivolta al carcere di Regina Coeli nella notte | fumo e urla dall’interno della struttura A fuoco anche alcuni materassi – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)serata di mercoledì 25 settembre è scoppiata unaall’interno delromano didetenuti dell’ottava sezione si sarebbero rifiutati di tornare in cella, dandoadmafacendo esplodere alcune bombolette dei fornelli da campeggio, secondo quanto riferito dal sindacatoPolizia penitenziaria. Dall’esternosi sono sentiteproveniree un’alta colonna diera visibileda lontano. Sul posto sono intervenutidei rinforzi per riportare la situazione alla normalità. “Con 1.170 detenuti a fronte di 626 posti disponibili e il 184% di surplus di detenuti,è uno dei penitenziari più sovraffollati del Paese a cui fa da contraltare una voragine negli organici del Corpo di polizia penitenziaria con 350 agenti in servizio quando ne servirebbero 709.