Rivolta a Regina Coeli devastata l’VIII sezione del carcere

(Di giovedì 26 settembre 2024) Disordini nella struttura penitenziaria romana, danni ingenti nell’ala carceraria. Polizia penitenziaria interviene per riportare l’ordine. Ieri sera, intorno alle 20, è scoppiata unaall’interno delromano di. I disordini sono stati circoscritti aldella struttura, dove i detenuti hanno dato fuoco ad alcuni locali, utilizzando olio per alimentare le fiamme. L’intera ala carceraria è stata completamente distrutta. I detenuti si sono inizialmente barricati all’interno della, resistendo a lungo ai tentativi di mediazione della polizia penitenziaria, che ha cercato di calmare gli animi e ripristinare la calma. Alla fine, gli agenti sono intervenuti in forze, riuscendo a ristabilire l’ordine all’interno della