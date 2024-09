Putin messaggio a Zelensky e Biden | Russia pronta a usare armi nucleari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Vladimirminaccia l’uso dinella guerra trae Ucraina. Ilè diretto a Kiev e a Volodymyr, ma è evidentemente anche un avvertimento a Joee agli Stati Uniti, pilastro principale dell’alleanza che sostiene l’Ucraina nel conflitto arrivato a una fase cruciale dopo oltre 900 giorni mentreè sbarcato a New York per illustrare il suo piano per la vittoria. Il presidente russo, nella riunione con il Consiglio di sicurezza sul tema della deterrenza nucleare, fa esplicito riferimento alla modifica della dottrina di Mosca. Lasi riserva il diritto di utilizzarein caso di aggressione contro la Federazione Russa e la Bielo“anche nel caso in cui il nemico, utilizzandoconvenzionali, crei una minaccia critica alla nostra sovranità”.