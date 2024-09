Piazza XX Settembre La lite per la droga poi le coltellate Ammazzato a 26 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)XXcontinua a non avere pace. E si macchia ancora una volta di sangue. Un omicidio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. È il secondo, in quella zona, in soli quattro mesi. La vittima è Mamadou Sangare, un ragazzo di 26originario della Costa d’Avorio; era in città senza fissa dimora ed era noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ma anche come assuntore di sostanze stupefacenti e frequentatore più o meno assiduo diXXe della zona attorno alla stazione Centrale. Tutto è successo attorno all’una di notte, a due passi dal bar AB di Galleria 2 agosto.