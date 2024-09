Omicidio Pierina Paganelli oltre al movente passionale potrebbe esserci quello religioso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per l’di, la settantottenne accoltellata nel garage del condominio di Rimini dove abitava nell’ottobre dello scorso anno, attualmente il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere per Louis Dassilva, il trentaquattrenne senegalese che intratteneva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Questa vicenda è stata molto attenzionata dai media perché ci sono voluti parecchi mesi prima che la Procura decidesse di arrestare l’unico indagato per l’assassinio della poverae perché inizialmente l’attenzione degli inquirenti si era rivolta ad una cerchia più ampia di persone ascoltate più volte in questura e intervistate da innumerevoli trasmissioni televisive.