Moltissime analogie con il caso Open Arms contro chi punta il dito Toti

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Ho patteggiato perché ritengo di aver avuto da quel patteggiamento più giustizia di quanta ne avrei avuto in un'aula di tribunale con un processo che sarebbe durato un quindicennio, e credo che davvero non si possa sostenere. Poi, se uno patteggia, patteggia anche la Procura». Lo ha detto Giovanni, ex presidente della Regione Liguria, in un'intervista a Dritto e rovescio su Rete4. «Dopo tre mesi di arresti domiciliari, quattro anni di intercettazioni, di pedinamenti, un numero infinito di accuse, alla fine la Procura ammette chenon ha preso un euro per i suoi interessi personali, che gli atti prodotti dalle amministrazioni erano legittimi e quindi alla fine tutto il castello di accuse si è sostanzialmente smontato», ha aggiunto intervistato da Paolo Del Debbio. «Tornerei sullo yacht di Spinelli? Sì, e lo continuo a rivendicare.