Lotta all’ictus Ciclo d’incontri con gli esperti

(Di giovedì 26 settembre 2024) È il primo di undi incontri che si terranno ogni ultimo giovedì del mese. Li organizza l’associazione A.L.I.Ce. di Legnano, impegnata nellacerebrale. Oggi alle 20.45, allo Spazio incontro Canazza (via Colombes 69), la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Perboni interverrà su "Il caregiver, il protagonista nascosto dell’ictus". Spiega il presidente, Giacomo Falzi (nella foto): "Passato il periodo del Covid, torniamo di nuovo a incontrare le persone in presenza. Nella prima serata parleremo del caregiver, che supporta tutto il peso della malattia invalidante. Spesso si tende a dimenticare che l’ictus "investe", in un certo senso, tutta la famiglia. Noi vogliamo porre l’accento proprio sulle difficoltà che il ruolo di caregiver comporta.