Inter-Milan spunta un retroscena | mossa forte di Fonseca – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) A quattro giorni da, Sky Sport fa luce su unrelativo alla preparazione alla partita da parte del tecnico Paulo. Con unae rischiosa PREPARAZIONE – Sono passati quattro giorni dal derby, che ha visto i rossoneri uscire vincitori grazie al gol di Matteo Gabbia nel finale. Una gara da dentro-o-fuori per il tecnico Paulo, che ha preparato la partita con una scelta, non tanto a livello di campo, quanto a livello psicologico. A raccontare ilè l’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, che sottolinea come l’allenatore non abbia mostrato alcun video delle partite o delle giocate dell’ai propri giocatori. Il tutto per cercare di convincere i suoi che i campioni d’Italia potessero essere battibili. Una scelta chiaramente rischiosa, ma che, alla fine dei conti, ha pagato.