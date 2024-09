Il numero uno federale L’ottimismo di Petrucci | | Fondamenta salde E i tesserati crescono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Massimo Selleri Dopo la delusione per la mancata partecipazione della squadra azzurra alle Olimpiadi, il presidenteGiovannisi consola con un inizio di stagione molto positivo visti i successi di pubblico sia nella Supercoppa di serie A che in quella di A2. "Ledel nostro movimento sono– spiega iluno della federbasket – e questo è il miglior punto di partenza. Dopo la crisi legata al covid siamo in netta ripresa: abbiamo un incremento neldi, ci sono imprenditori importanti che sono entrati nel mondo della pallacanestro e più in generale l’interesse per il nostro sport è in aumento. Quest’anno anche gli arbitri saranno sponsorizzati e poi, per essere ancora più vicino al mondo dei giovani, a breve partirà il progetto 100 playground (per costruire campi ad accesso gratuito in tutta Italia, ndr)".