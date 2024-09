I miei anni sessanta

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 26 settembre 2024) “, per me, lievi come passi di danza. Zucchero filato, baci e dolci carezze nei capelli. Federico, Antonio, il fidanzato Dino e nel ‘75 Jo l’uomo del mio destino. Eravamo in una trentina, una bella compagnia di periferia, si rideva, si scherzava juke-box, minigonne e sandali alla schiava, toast, cicorì e coca-cola. Un po’ di Beatlesun po’ di Rolling Stones e la struggente melodia di “Samba pa ti” dei Santana come colonna sonora dei nostri “verdi chiar di luna”. Capelli lunghi, jeans a zampa d’elefante o a sigaretta, ray-ban e la cintura alla vita stretta. Di giorno, lo studio, le assemblee i dibattiti organizzati Sognando di diventare adulti migliori, giocavamo a fare i figli dei fiori, e un po’ ci misuravamo stando fuori con cortei di diversa ideologia, ma uno solo, quello animalista, ci teneva uniti come per magia.