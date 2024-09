Gioia Celia | Felice per me e il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Raffaeleha siglato la sua prima rete in bianconero dimostrandosi subito decisivo, dal momento che il gol è valso il primo ko stagionale del Pisa e soprattutto il passaggio del turno in Coppa per i romagnoli. "Sono contentissimo – sorride –, soprattutto perché ho realizzato una rete importante che sancisce il passaggio del turno e la possibilità di andare a giocarci una bella partita a Bergamo contro l’Atalanta. Sonoper me e per la squadra". Il nuovo arrivato in casa bianconera incamera anche la crescita del, che pare andare nella direzione giusta per trovarsi una sua dimensione.