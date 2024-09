Faccia a faccia col ‘Flaco’ Colpani Talento umiltà e voglia di crescere Il campione viola dalla faccia pulita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – Andreaha lo sguardo attento e sveglio. Fisico asciutto, qualche tatuaggio e sentite un po’ come lo accolse, Rocco Commisso. “Fu una battuta, eh – sottolinea con un sorriso, il ragazzo–. Una di quelle battute con cui il presidente dimostra tutto il suo amore per la Fiorentina, per la squadra, per ognuno di noi giocatori”. Dunque? “Commisso l’ho conosciuto appena siamo rientrati dal tour in Inghilterra. Mi ha abbracciato, mi ha dato il suo benvenuto, ha avuto parole molto belle, poi poi (ride di cuore ndr) mi ha detto: ma quei capelli non sono un po’ lunghi?”. Vede? La Fiorentina, la Fiorentina di Commisso è come una bella e grande famiglia “Aver scelto la magliaè la cosa più bella che avrei potuto fare”.