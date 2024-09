Droni russi produzione cinese Il fronte revisionista diventa sempre più compatto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) La vicinanza tra le potenze revisioniste dia e Cina potrebbe aver raggiunto un nuovo livello, stringendo ancora di più il grado di collaborazione nel settore dell’industria della difesa, superando limiti mai infranti fino ad ora. Secondo la rivelazione esclusiva di Reuters, entrata in possesso di documenti riservati, la Iemz Kupol, sussidiaria dell’azienda statale russa di armamenti Almaz-Antey ed oggetto di sanzioni statunitensi da dicembre 2023, ha sviluppato e testato in volo un nuovo modello di drone chiamato Garpiya-3 (G3) in Cina con l’aiuto di specialisti locali. Ad affermarlo è la stessa Kupol, in un rapporto inviato al ministero della Difesa russo all’inizio di quest’anno per illustrare i progressi al riguardo.