Colazione proteica | esempio di menu e dieta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quale vademecum sull’alimentazione non inizia con la celebre frase “Laè il pasto più importante della giornata“? Tutti lo sappiamo, eppure sono in molti a saltare questo pasto a causa dello stomaco chiuso oppure della fretta che si ha al mattino prima di andare a scuola, all’università o a lavoro. Sono molte le persone che non fannoanche a causa del dislike nei confronti di cereali, biscotti e più in generale delladolce o, ancora, sono nauseati dalle monotone colazioni prescritte nellaa base di fette biscottate e marmellata. Per questo nell’articolo del magazine di DiLei vi illustreremo le potenzialità e i benefici della, sia dolce che salata, per fare il carico di nutrienti e proteine e rendere laun pasto versatile, veloce ma anche variegato.