Chelsea non solo Osimhen | ci sono altre tre alternative i nomi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Iltiene nel mirino Victorma occhio alla alterative: cialtri tre attaccanti seguiti dal club inglese. Victorsta vivendo la sua avventura al Galatasaray dopo aver rischiato di restare a Napoli per un anno in tribuna. Il giocatore nigeriano ha così trovato una via d’uscita, quella che l’ha portato a giocare in Turchia insieme ad altri campioni come Dries Mertens e Mauro Icardi. Certo, ad oggi sembra difficile ipotizzare quelli che saranno i risvolti futuri legati al destino di. Alla fine di questa stagione tornerà a Napoli e da lì si deciderà cosa fare: il Galatasaray – notizia di questi giorni – pare stia cercando di convincere l’attaccante a restare in Turchia anche oltre il prestito. Da capire se il giocatore voglia effettivamente prolungare la sua esperienza in quel che è un campionato che non rientra ovviamente tra i top 5 d’Europa.