Cesenatico a tutto sport Festa con 27 società

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel centro di, sabato, si terrà l’edizione 2024 delladello. L’appuntamento è sul porto canale, in piazza Pisacane e in piazza Ciceruacchio, dove le associazioniive del territorio faranno dimostrazioni pratiche gratuite delle varie discipline, per farle conoscere a grandi e piccini. La manizione, organizzata dall’assessorato allodel Comune di, coinvolge 27ive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. È un’occasione unica per conoscere le varie attivitàive direttamente sul campo. Per bambini e ragazzi ci sarà la ’Caccia allo’, dove ogni partecipante potrà ritirare un "passaporto", che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand dellee dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura dellaiva.