Borsa | Milano accelera +1% con il lusso bene Unicredit

(Di giovedì 26 settembre 2024)Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 34.180 punti e il paniere dei grandi titoli per lo più in territorio positivo. Prosegue la corsa del comparto delspinto dagli stimoli all'economia decisi dalla Banca Popolare della Cina, con Moncler (+4,32%), Cucinelli (+4,35%) e Ferragamo (+6,27%), estranea però al paniere del Ftse Mib. Acquisti anche su Campari (+2,93%), Ferrari (+2,6%) e Interpump (+2,47%), dipendenti anch'esse dall'andamento dell'economia cinese.Pirelli (+2,17%), più cauta invece Stellantis (+1,44%). Tra i bancari in lucee Bper (+1,89% entrambe), seguite da Popolare Sondrio (+1,39%), Banco Bpm (+1%) e Intesa (+0,79%).