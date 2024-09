Ballando con le Stelle Milly Carlucci conferma | Barbara D’Urso alla fine ha accettato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era solo questione di tempo. Dopo i rumors sempre più insistenti sulla presenza dicon le, la padrona di casaha finalmente dato la sua. Giovedì 26 settembre si è svolta la conferenza stampa del popolare show di Rai 1 e, incalzata dalle domande dei giornalisti, laha parlato dei tentativi precedenti di averla nel suo programma e di come,, abbiaè ballerina per una notte Proprio ieri avevano cominciato a circolare di nuovo le voci sulla presenza dicon le, ormai data per certa da Giuseppe Candela. Non come concorrente (era già stato svelato il cast), bensì come ballerina per una notte, ruolo che nel corso delle edizioni è toccato a tanti altri volti noti dello spettacolo e non solo.