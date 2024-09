Turismo | Gnassi Pd ' dopo porti Salvini chiude anche le spiagge'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "l'annuncio dire i, adesso il ministrodavvero e prima del tempo ledi tutta Italia. C'è, dunque, coerenza nel titolare del dicastero delle Infrastrutture che con circolare emanata ad agosto, in piena stagione, dai propri uffici, costringe gli operatori balneari a smontare entro lo scorso 22 settembre, ‘mangiandosi' oltre un mese di pacchetti vacanze completi". Così il deputato democratico, Andrea. "Sarebbe utile spiegare ache, oltre alle modalità 'fuori tempo massimo' dei suoi inattesi provvedimenti 'ammazza', che ormai in tutta Italia, e soprattutto in Romagna, il tema della spiaggia vissuta tutto l'anno, con il mare d'inverno e la destagionalizzazione della proposta turistica, è parte integrante di un'offerta che muove miliardi di euro e centinaia di migliaia di lavoratori”.