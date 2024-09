Scuola la riforma del voto in condotta diventa legge | Studenti responsabilizzati e docenti più autorevoli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’anno scorso, ma anche negli anni precedenti, si sono verificati nelle scuole episodi davvero riprovevoli e censurabili, come le aggressioni die genitori a danno di. Ora però è stata approvata dalla Camera dei deputati ladellae della valutazione allaPrimaria che punta a rendere laun ambiente più sicuro per i professori, dove diritti e doveri siano chiari per tutti. Il ddl ha ricevuto 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti e, dopo l’approvazione del Senato, è già. In cosa consiste ladelindella? Come ha osservato Valditara questa nuovadelresponsabilizza maggiormente i ragazzi e allo stesso tempo investe i professori di quell’autorità che si è un po’ persa negli ultimi tempi.