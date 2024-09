Roma-Athletic Bilbao paura per la rivalità ultras Vietate marce o parate dei tifosi baschi a Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)per la. “dei” Acresce l’allerta sicurezza alla vigilia del match di Europa League contro l’, previsto per domani (giovedì) alle 21. Il club basco farà visita alla Capitale, ma ciò che preoccupa è lalegata aglispagnoli e quelli della Lazio. Asi previene lacon l’Secondo quanto riportato da Sportmediaset: Le forze di sicurezza italiane sono già al lavoro per prevenire eventuali problemi legati all’arrivo di migliaia dinella capitale. I rischi infatti sono legati soprattutto allatra glidie quelli della. Aiè inoltre consigliato di non circolare per la città con i colori del club, evitando di farlo soprattutto in solitaria.